Erzincan'da drone ile korona virüs denetimi - Son Dakika

Erzincan'da drone ile korona virüs denetimi
ERZİNCAN - Erzincan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında trafik ekiplerince "drone" destekli denetim yapıldı.
Polis ekipleri, kent merkezindeki Ordu Caddesi üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde ekipler, drone ile de havadan kontrolleri sürdürdü.
Araç sürücüleri mesafe, maske ve hijyen hususunda uyarıldı. Trafikte yoğunluk gözlenmedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:21 - Kaynak: İHA
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