Düğünde 3 adet tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Düğünde 3 adet tabanca ele geçirildi

07.09.2022 17:19
Düğünde 3 adet tabanca ele geçirildi

Erzincan'da düğün merasiminde havaya ateş açıldığı iddiasıyla polisin denetim yapması üzerine 3 adet tabanca ele geçirildi.

Erzincan'da düğün merasiminde havaya ateş açıldığı iddiasıyla polisin denetim yapması üzerine 3 adet tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kavakyolu semtine dün akşam saatlerinde gerçekleşen düğün merasiminde havaya rastgele ateş açıldığı ihbarı 112 Çağrı Merkezine bildirildi. Bunun üzerine bahse konu yere polis ekipleri sevk edildi. Yapılan denetimde davetli bazı şahıslardan 2'si kurusıkı olmak üzere toplam 3 adet tabanca ele geçirildi.

Tabancalar tahkikat için muhafaza altına alınırken şahıslar hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
Akbuğa'ya önemli görev Akbuğa'ya önemli görev
Kaynak: İHA

Kavakyolu, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde 3 adet tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:29 CHP'li Özgür Özel'den AK Parti'ye sert tepki: Şeker nerede?
16:17 Eski Yunan bakandan ülkesine Türkiye uyarısı: Erdoğan'ın sözleri dikkate alınmalı
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:32:54. #1.11#
SON DAKİKA: Düğünde 3 adet tabanca ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement