Düğün takılarını satarak imalathane kuran kadın, 40 kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika

Erzincan'da yaşayan ve düğün takılarını satarak yufka ürünleri imalatına başlayan 42 yaşındaki Fatma Ballı, büyüttüğü işinde şimdilerde 40 kişiye istihdam sağlamanın gururunu yaşıyor.

Aile ekonomisine katkıda bulunmak için girişimde bulunan 3 çocuk annesi Ballı, 2006 yılında düğün takılarını satarak yufka imalathanesi kurdu.

Ürettikleri yufkaların talep görmesiyle işini büyüterek 37'si kadın 40 kişiye istihdam sağlayan Ballı, imalathanesinde ürettiği yufka, kadayıf, Erzincan kesme kadayıfı, kesme çorbası eriştesi, ev makarnası, mantı, börek gibi ürünleri Türkiye'nin birçok şehrine pazarlıyor.

Kadın girişimci Ballı, AA muhabirine, eşinin yıllar önce yufka işinde çalışması nedeniyle bu işi bildiğini ve imalathaneyi açarken de zorlanmadığını söyledi.

"Bir defa gelenler bir daha geldi ve talep arttı"

İş yerini 2006 yılında açmaya karar verirken düğünde takılan takıları sermaye olarak kullandıklarını ifade eden Ballı, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 30-40 bin lira bir sermaye ve iki kişiyle bu işe başladık. Şu anda 40 kişiye yakın çalışıyoruz. Yufka yaptık, sadece onunla olmadı, yanında çorbamızı kestik, makarna, sırın unlu mamuller gibi ne satılırsa onu yapmaya çalıştık. Daha sonra aklımıza Erzincan kesme kadayıfı geldi yapmaya başladık. Bunu ilk başlarda 2-3 kilogram satıyorduk. Kadınlar evde kestikleri için üretilen yer olduğunu çok bilmiyordu. Daha sonra gelenler bir daha gelip aldı ve zamanla talep çoğaldı. Yazın gelen gurbetçiler bütün ürünlerimizi almaya başladılar."

Ballı, işlerinin çok iyi gittiğini belirterek, servis elemanları dışında imalathanede çoğunlukla kadınların çalıştığını anlattı.

40 bin lira olan sermayesi, 2,5 milyon liraya yaklaştı

Yaklaşık 40 bin lirayla başladıkları sermayelerinin şimdi 2,5 milyon liraya yaklaştığını dile getiren Ballı, "Herkes evine katkıda bulunsun diye bayanlara yönelik iş yapmak istedik. Bayanlar çok talepte bulundular, biz de onları işe aldık. Çok şükür hepsi de çok memnun, biz de onlardan memnunuz. Bir aile gibi çalışıyoruz. Sadece Erzincan değil yurt içi ve yurt dışına, her yere ürünlerimizi gönderiyoruz." diye konuştu.

İş yerinde çalışan Ayşe Tilaver ise eşinin işi gereği Ağrı'dan Erzincan'a yerleştiklerini ifade ederek, "Ailemize ufak da olsa bir destek olmak amacıyla çalışmaktayız. İmalathanede çoğunlukla kadın olması nedeniyle daha da rahat çalışıyoruz." dedi.

Yaklaşık 3 yıldır imalathanede çalışan Muhtap Akkuş da aile ortamında çalıştıklarını ve herkesin işinden çok memnun olduğunu aktardı.