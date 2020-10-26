Düğünden dönenlerin bulunduğu araç direğe çaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da, düğünden dönenlerin bulunduğu hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpmasıyla 4 kişi yaralandı.

Polat Dalli'nin (48) kullandığı 06 SEF 80 plakalı hafif ticari araç, Erzincan- Erzurum kara yolu Ekşisu Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücünün yanı sıra aynı araçtaki Erdal Tosun (43), Behice Acar (45) ve Netice Kılıç (43) yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu kişilerin Sivas'ta katıldıkları bir düğünün ardından Erzurum'un Pasinler ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.