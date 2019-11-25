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Erzincan'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" fotoğraf sergisi

6 saat önce

AK Parti Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından "Dünya Çocuk Hakları Günü" münasebetiyle fotoğraf sergisi açıldı.

Erzincan'da

AK Parti Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından "Dünya Çocuk Hakları Günü" münasebetiyle fotoğraf sergisi açıldı.


Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide çocuk hakları ve çeşitli görseller bir araya getirilerek Dünya Çocuk Haklarına dikkat çekildi. Serginin açılışını AK Parti Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Kayser ve yönetimi gerçekleştirdi. Sergi hakkında bilgiler veren AK Parti Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanı Kayser, "Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle, şehrimiz Dörtyol meydanında çocuk haklarını ve çeşitli görselleri bir araya getirerek tasvir edilen fotoğraf sergisi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sergiye ilgisi yoğun oldu. Bir bebek dünyaya geldiğinde kendine bakacak gücü yoktur. Bu yüzden ona sevgiyle bakacak bir aileye ve onun tüm haklarını güvence altına alacak bir devlete ihtiyacı vardır. Allah'a şükür bizim ülkemizde bugün bu haklar fazlasıyla var. Hatta biz ülke olarak bu hakları olmayan çocuklara ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla elimizden geldiğince yardım yapıyoruz. Bu dünyada yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da hakları var. Çünkü yeryüzünü hep birlikte paylaşıyoruz. Herkes aynı şartlarda yaşamıyor. Dezavantajlı ülkelerde en çok mağduriyeti çocuklar yaşıyor. Bu yüzden yılda bir gün dahi olsa çocukların da haklarının olduğunu hatırlatmak gerekiyor" diye konuştu.


Açılışın ardından AK Parti Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Kayser sergiyi gezen vatandaşlara bilgiler verdi. - ERZİNCAN

Çocuk Hakları Günü, AK Parti, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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