Son Dakika Haberleri: Erzincan'da "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Erzincan'da "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği

1 saat önce

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-4 Ekim "Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Erzincan'da

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-4 Ekim "Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.


3-4 Ekim "Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Işıkpınar mevkiinde 3 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı. Vali Ali Arslantaş yürüyüş öncesinde yaptığı açıklamada yürüyüşün insan sağlığına olan etkilerine değindi. Vali Arslantaş, "Sağlık müdürlüğümüz yürüyüşün insan sağlığına olan etkileri konusunda farkındalık oluşturmak için bir program düzenledi. Bugün hep beraber yaklaşık 3 kilometrelik bir parkuru yürüyeceğiz. Yürüyüş alanını seçerken de özellikle şehrin dışında doğa ile iç içe bir alan seçmişler. Ben bütün vatandaşlarımıza bir tek 3-4 Ekim "Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri kapsamında değil hayatlarının her aşamasında yürüyüş yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.


Işıkpınar mevkiinde düzenlenen yürüyüşe, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda personel ve vatandaş katıldı. - ERZİNCAN

İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın konuşma yaptığını öğrenen Kılıçdaroğlu, konuşmasını yarıda kesti
Yurt dışı çıkış harç pullarının değişim süresi 31 Ekim'e uzatıldı Erdoğan talimatı verdi, namlular Suriye'ye döndü Deprem sonrası telsiz satışları 3 kat arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 13:11:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]