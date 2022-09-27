Erzincan'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

27.09.2022 20:00
Erzincan'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Erzincan'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 5 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 2 senet, 1 noterlik makbuzu, 22 para hareketlerine ilişkin yazılı kağıt, 1 sözleşme ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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