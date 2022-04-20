Düzensiz göçmenlere sahte kimlik çıkaran 3 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Düzensiz göçmenlere sahte kimlik çıkaran 3 organizatör tutuklandı

20.04.2022 16:40

Erzincan'da yurda yasa dışı yollara giren yabancı uyruklulara sahte kimlik çıkardıkları öne sürülen 3 organizatör tutuklandı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollara giren yabancı uyruklulara sahte kimlik çıkardıkları öne sürülen 3 organizatör tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlere sahte kimlik çıkardıkları belirlenin Afganistan uyruklu Nakıbullah İmami, Salım Sıhrzad ve Veli Ahmedi'ye eş zamanlı operasyon düzenledi.

Üst aramalarında çok sayıda sahte evrak ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenlere sahte kimlik çıkaran 3 organizatör tutuklandı
Düzensiz göçmenlere sahte kimlik çıkaran 3 organizatör tutuklandı
Düzensiz göçmenlere sahte kimlik çıkaran 3 organizatör tutuklandı
Düzensiz göçmenlere sahte kimlik çıkaran 3 organizatör tutuklandı
Düzensiz göçmenlere sahte kimlik çıkaran 3 organizatör tutuklandı
Düzensiz göçmenlere sahte kimlik çıkaran 3 organizatör tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzensiz göçmenlere sahte kimlik çıkaran 3 organizatör tutuklandı - Son Dakika


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