Erzincan'da düzensiz göçmenlerin geçişini organize eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Akşemsettin Mahallesi'nde dün düzenledikleri operasyonda, metruk bir evden kaçmaya çalışan 52 düzensiz göçmeni yakalamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 52 düzensiz göçmene organizatörlük yaptığı gerekçesiyle yakaladığı yabancı uyruklu şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzincan 'da, yurda yasa dışı yollarla giren 52 düzensiz göçmenin geçişini organize ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

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