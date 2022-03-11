Erzincan'da eczacılar Kovid-19'dan vefat eden meslektaşlarını andı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da eczacılar Kovid-19'dan vefat eden meslektaşlarını andı

11.03.2022 13:46
Erzincan'da eczacılar Kovid-19'dan vefat eden meslektaşlarını andı

Erzincan'da eczacılar, Kovid-19'dan vefat eden meslektaşlarını törenle andı.

Erzincan'da eczacılar, Kovid-19'dan vefat eden meslektaşlarını törenle andı.

Başbağlar Mahallesi'ndeki bir eczanede buluşan 13. Bölge Eczacı Odası 2. Başkanı Burak Sarıkaya, 13. Bölge Eczacı Odası İl Temsilcisi Ömer Ali Aymelek ile kentteki meslek mensupları saygı duruşunda bulundu.

Sarıkaya, burada yaptığı konuşmada, 11 Mart 2020'den itibaren Türkiye'de de görülen Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 76 eczacı, 24 eczacı teknisyeni ve 2 eczacı odası çalışanını rahmetle andıklarını söyledi.

Salgın boyunca kesintisiz hizmet sunmak için çabaladıklarını ifade eden Sarıkaya, "Kliniklerde cansiperane şekilde çalışan hekimlerimize ve sağlık personeline yalnız hastanelerde değil kimi zaman filyasyon ekibine dahil olarak kimi zaman ilaç tedarikinde aktif rol alarak destek olmakla kalmadık. Birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu olmanın bir gereği olarak doğrudan halkımıza ilaç hizmeti sunarak ön saflarda yer alma sorumluluğundan da ödün vermedik." dedi.

YORUMLAR
500
Enerji dağıtımında 2 yıldır birinciliği kimseye vermediler Enerji dağıtımında 2 yıldır birinciliği kimseye vermediler Edirne'de Kovid-19 salgınında vefat eden eczacılar alındı Edirne'de Kovid-19 salgınında vefat eden eczacılar alındı

Ömer Ali, Erzincan, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da eczacılar Kovid-19'dan vefat eden meslektaşlarını andı - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Kızılhaç Ukrayna yetkilisi açıkladı: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 13:53:33. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da eczacılar Kovid-19'dan vefat eden meslektaşlarını andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement