Erzincan'da eczanelerden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da eczanelerden hap ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, kentte bulunan iki ayrı eczaneden uyuşturucu etkisi bulunan çok sayıda hap ile bir miktar para çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden eşkal ve kimlikleri belirlenen A.P. ile C.A.Z'yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, zanlıları Antalya'ya kaçmak istedikleri sırada operasyonla yakaladı.

Zanlıların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda reçeteye tabi olan ve uyuşturucu etkisi bulunan 1317 hap, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 1600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.