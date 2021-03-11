Erzincan'da Eğitime Destek Platformu istişare toplantısı - Son Dakika

Erzincan'da Eğitime Destek Platformu istişare toplantısı

11.03.2021 10:35
Erzincan'da Eğitime Destek Platformu istişare toplantısı, System.String[]

Erzincan'da Eğitime Destek Platformu istişare toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

Erzincan'da Eğitime Destek Platformu istişare toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Eğitime Destek Platformu Başkanı Ali Şimşek, bazı kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Vali Mehmet Makas, Erzincan'ın; hem eğitim öğretim noktasında hem de fiziki anlamda iyi bir noktada olduğunu vurgulayarak, daha iyisi için neler yapılabileceğini konuşmak için bir araya gelindiğini söyledi.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi gelenek ve göreneklerine bağlı, geçmişten aldığı kültürü yaşayarak, gelecek nesillere aktaracak bir toplum için herkesin gayret göstermesi gerektiğine değinen Vali Makas, bu anlamda sivil toplum kuruluşlarına da büyük görevler düştüğünü belirtti.

Ardından, Eğitime Destek Platformu Başkanı Ali Şimşek tarafından platformun kuruluş amacı ve görevleri hakkında sunum ve bilgilendirme yapıldı.

İstişare toplantısı katılımcıların karşılıklı görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Erzincan'da Eğitime Destek Platformu istişare toplantısı
Erzincan'da Eğitime Destek Platformu istişare toplantısı

Ali Şimşek, Erzincan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da Eğitime Destek Platformu istişare toplantısı - Son Dakika


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