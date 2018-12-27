Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Eğitime Kar Engeli

Erzincan'da Eğitime Kar Engeli

50 dakika önce

Erzincan'ın 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Erzincan'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Erzincan'ın 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç, Kemah ve Refahiye ilçelerinde bu gün eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:24 Kaynak: AA

İliç, Erzincan, Güncel
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