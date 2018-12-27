Erzincan'da Eğitime Kar Engeli
50 dakika önce
Erzincan'ın 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Erzincan
'ın 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kentte dün akşam başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.
Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç
, Kemah
ve Refahiye
ilçelerinde bu gün eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:24 Kaynak: AA
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