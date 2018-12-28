Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Eğitime Kar Engeli

Erzincan'da Eğitime Kar Engeli

34 dakika önce

Erzincan'da 3 ilçenin tamamı, 4 ilçe de ise taşımalı eğitim bugün tatil edildi.

Erzincan'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Erzincan'da 3 ilçenin tamamı, 4 ilçe de ise taşımalı eğitim bugün tatil edildi.

Kentte iki gündür devam eden kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.


Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç, Üzümlü ve Otlukbeli ilçelerinin tamamında, Çayırlı, Refahiye, Kemah ve Tercan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:12 Kaynak: AA

İliç, Erzincan, Kültür Sanat
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