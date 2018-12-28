Erzincan'da Eğitime Kar Engeli
34 dakika önce
Erzincan'da 3 ilçenin tamamı, 4 ilçe de ise taşımalı eğitim bugün tatil edildi.
Erzincan
'da 3 ilçenin tamamı, 4 ilçe de ise taşımalı eğitim bugün tatil edildi.
Kentte iki gündür devam eden kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.
Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç
, Üzümlü
ve Otlukbeli
ilçelerinin tamamında, Çayırlı
, Refahiye
, Kemah
ve Tercan
ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:12 Kaynak: AA
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