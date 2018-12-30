Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Eğitime Kar Engeli

Erzincan'da Eğitime Kar Engeli

12 dakika önce

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Erzincan'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve öğretim kurumlarının yarın bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Kararın, il genelinde akşam saatlerinde başlayan, meteorolojik verilere göre bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alındığı ifade edilen açıklamada, engelli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:02 Kaynak: AA

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