Erzincan'da Eğitime Kar Engeli
28 dakika önce
Erzincan'da kar nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.
Erzincan
'da kar nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının bugün tatil edildiği belirtildi.
Kararın, il genelinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alındığı ifade edilen açıklamada, engelli olan ya da bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunanlar ile hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:25 Kaynak: AA
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