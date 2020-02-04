Erzincan'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Erzincan'da eğitime kar engeli

6 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Refahiye ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Refahiye, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:20 Kaynak: AA
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