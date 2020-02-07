Erzincan'da eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Erzincan'da eğitime kar engeli

6 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Erzincan'da eğitime kar engeli, System.String[]

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Refahiye ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Refahiye, Erzincan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:54 Kaynak: AA
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