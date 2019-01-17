Erzincan'da Eğitime Kar Tatili
21 dakika önce
Erzincan'da geceden itibaren etkili olan kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 17 Ocak Perşembe günü ara verildi.
Erzincan
'da geceden itibaren etkili olan kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 17 Ocak Perşembe günü ara verildi.
Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada; " İlimiz genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ilinde 17 Ocak Perşembe günü eğitime ara verilmiştir.
Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli ve hamile kamu personeli de Perşembe günü idari izinli sayılacaktır. "denildi. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:03 Kaynak: İHA
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