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Erzincan'da eğitime kar tatili - Son Dakika

Erzincan'da eğitime kar tatili

02.01.2022 20:02
Erzincan'da eğitime kar tatili

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da, yarın (pazartesi) tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da, yarın (pazartesi) tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.

Vali Mehmet Makas Twitterden yaptığı açıklamada, "03.01.2022 pazartesi günü 1 gün olumsuz hava koşulları sebebiyle Erzincan'ımızda tüm eğitim kurumlarında eğitime ara veriyoruz. Engelli ve hamile olan mesai arkadaşlarımıza da 1 gün idari izin veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

(Senanur Erdoğan/İHA)

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Kaynak: İHA

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