Erzincan'da ehliyet ve kimlik kartı birleştirme işlemleri devam ediyor - Son Dakika

Erzincan'da ehliyet ve kimlik kartı birleştirme işlemleri devam ediyor

Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin, sürücü belgelerinde yeni bir döneme girildiği belirterek, "Yeni tip sürücü belgelerinin T.C. kimlik kartına tanımlanabilmesi hiçbir ücret ödemeden yapabilirsiniz" dedi.

Erzincan'da ehliyet ve kimlik kartı birleştirme işlemleri devam ediyor, System.String[]

Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin, sürücü belgelerinde yeni bir döneme girildiği belirterek, "Yeni tip sürücü belgelerinin T.C. kimlik kartına tanımlanabilmesi hiçbir ücret ödemeden yapabilirsiniz" dedi.

Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından ehliyet ve kimliğini birleştirmek isteyen vatandaşların bu işlemi yalnızca yeni tip ehliyet ve yeni tip kimlik kartı ile yapabilecekleri konusunda vatandaşa uyarı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesi uygulamasına Erzincan'daki nüfus müdürlüklerinde de başlandı. Ehliyet ve kimlik kartının birleştirmek isteyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden randevu alarak işlemlerini gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin, "Bakanlığımızın "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında Sürücü Belgesi bilgilerinin kimlik kartına yüklenmesi işlemi 21.09.2020 tarihi itibariyle fiilen uygulamaya geçmiştir. NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 ya da https://randevu.nvi.gov.tr bağlantısında "TCKK'ya Sürücü Belgesi Ekleme" seçeneğinden randevu oluşturulabilmektedir. Sürücü Belgesi bilgilerinizin kimlik kartına aktarılması için her iki kartında yeni tip olması gerekmektedir. Sürücü Belgesi bilgilerinizin kimlik kartına aktarımını ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Sürücü Belgesi bilgilerini T.C. Kimlik Kartına yüklemek için yeniden ücret yatırmak gerekmiyor. Nüfus Cüzdanlarını yeni kimlik kartları ile eski sürücü belgelerinizi ise yeni nesil sürücü belgesi ile değiştirmiş olmanız koşuluyla sürücü belgesi bilgilerinizi T.C. Kimlik Kartına ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Sürücü Belgesi bilgilerini T.C. Kimlik Kartına yüklemek zorunluluğu olmayıp bu uygulama tamamen vatandaşlarımızın tercihine kalmıştır. Sürücü Belgesi bilgilerinin T.C. Kimlik Kartına yüklenmesi sizi iki kartında aynı anda taşınması zorunluluğundan kurtaracak, kolaylaştırıcı bir uygulama olup her hangi bir zorunluluğu bulunmamakta" şeklinde konuştu.

Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Sezgin ayrıca "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında Erzincan merkezde 100, Refahiye'de 69, Çayırlı 'da 23, Otlukbeli'nde 19, Kemah'ta 26, Kemaliye'de 23, Tercan'da 30, İliç'te 19 ve Üzümlü 'de 25 vatandaş ehliyet ve kimlik kartını birleştirdiğini belirti.

Öte yandan Erzincan Valisi Mehmet Makas, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi hakkında bilgi alıp, kendi kimliği ile ehliyetini birleştirdi. - ERZİNCAN

İçişleri Bakanlığı, Erzincan, Türkiye, Ehliyet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da ehliyet ve kimlik kartı birleştirme işlemleri devam ediyor - Son Dakika

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