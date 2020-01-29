Erzincan'da ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroinle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroinle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi - Son Dakika

Erzincan'da ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroinle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi

6 saat önce

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 Aralık 2018 tarihinde uygulama noktasında ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroinle ilgili 7'si tutuklu 8 sanık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Erzincan'da ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroinle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi, System.String[]

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 Aralık 2018 tarihinde uygulama noktasında ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroinle ilgili 7'si tutuklu 8 sanık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.


Erzincan'da 5 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda Türkiye tarihinde bir seferde en büyük ikinci uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum karayolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir tırı durdurarak arama yapmış ve 1 ton 271 kilogram eroin maddesi ele geçirmişti.


Van'dan İstanbul'a giden tırda Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 7'si tutuklu 8 sanık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.


İddianame de sanıklar hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından hapis cezası istendi.


İddianame de gizli tanık "AKE476" tarafından olay tarihinde yakalanan uyuşturucu maddenin Van'da iş adamı olan A.E'ye ait olduğu ve İran'dan temin edildiğine yer verildi. - ERZİNCAN

Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
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