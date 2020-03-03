Erzincan'da ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroine ilişkin davada sanıklar hakim karşısında - Son Dakika
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Erzincan'da ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroine ilişkin davada sanıklar hakim karşısında

7 saat önce

Erzincan'da, Van'dan İstanbul'a giden tırda 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 6'sı tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzincan'da ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroine ilişkin davada sanıklar hakim karşısında, System.String[]

Erzincan'da, Van'dan İstanbul'a giden tırda 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 6'sı tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı.


Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkahar Eraslan, Fehmi Bilekçi, Adem Bilekçi, Burhan Bilekçi, Cenap Bilekçi ve Cumali Bilekçi, tutuksuz sanık R.Y, sanıkların avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuksuz yargılanan sanık S.Y. ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında Erzincan Adliyesine getirildi.


Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi.


Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.


İddianameden

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 5 Aralık 2018'de Van'dan İstanbul'a giden S.Y. idaresindeki tırın Erzurum-Erzincan kara yolundaki Akyazı Polis Uygulama Noktası'nda durdurulduğu ve dorsesinde dedektör köpek "Odin" ile yapılan aramada hayvan yağlarına sarılan 1 ton 271 kilogram eroinin ele geçirildiği belirtiliyor.


"AKE476" kod adlı gizli tanığın ifadelerine yer verilen iddianamede, olay tarihinde yakalanan uyuşturucu maddesinin Van'da iş adamı olan Abdulkahar Eraslan'a ait olduğu, sanığın uyuşturucu üretmediği ve sadece naklini gerçekleştirdiği, söz konusu uyuşturucunun İran'dan farklı farklı 15 ayrı yerden temin edildiği öne sürülüyor.

Eraslan'ın daha önce iki kez yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yaptığını duyduğunu aktaran "AKE476", uyuşturucuyu kilo başına 1500 avro alarak İstanbul'a gönderdiğini ve uyuşturucu taşımacılığını profesyonel olarak yaptığı için genelde yakalanma durumunda suçun başkalarının üzerine kalacak şekilde organize ettiğini iddia etti.

"AKE476", söz konusu sevkiyatlarda uyuşturucuyu İstanbul'da Burhan Bilekçi'nin teslim alarak dağıtımını gerçekleştirdiğini ve uyuşturucu ticaretini Eraslan ve Bilekç'nin birlikte yaptıklarını ileri sürdü.

R.Y'nin ihbarda bulunarak tır üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmayı amaçladığının paylaşıldığı iddianamede, Eraslan'ın Van'daki nüfuzu dikkate alındığında tırların aranma ihtimalinin düşük olduğunun R.Y. tarafından bilindiği, sevkiyatı yaparken yolda herhangi bir sıkıntı ile karşılaşması durumunda Van'daki aramanın şüpheyi ortadan kaldırmak için karine teşkil edeceği, böylelikle sorunsuz bir şekilde uyuşturucu sevkiyatının yapılacağının aşikar olduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından hapis cezası isteniyor.

İstanbul, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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