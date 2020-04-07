Erzincan'da ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroine ilişkin dava Kovid-19 nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Erzincan'da, Van'dan İstanbul'a giden tırda 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 5'i tutuklu 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yapıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen duruşmaya Kovid-19 tedbirleri sebebiyle tutuklu sanıklar Fehmi Bilekçi, Adem Bilekçi, Burhan Bilekçi, Cenap Bilekçi ve Cumali Bilekçi Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Salgın tedbirleri kapsamında kimsenin alınmadığı duruşmada, iki sanık avukatı ise bulundukları yerden SEGBİS aracılığı ile duruşmada yer aldı.

Mahkeme heyeti önceki celse avukatları ile görüşemedikleri gerekçesiyle savunma yapmayan sanıkların bu duruşmada savunma yapıp yapmayacaklarını sordu.



Tutuklu sanıklar ise koronavirüs salgını nedeniyle avukatları ile cezaevinde görüşemediklerini iddia ederek savunma yapmayacaklarını belirtti.



Uzun süredir tutuklu bulunduklarını aktaran sanıklar, aileleri ile görüşemediklerini ve cezaevinde sağlıkların bozulacağını ileri sürerek berat ve tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.



Heyet, duruşmayı Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Hakimler Savcılar Kurulunun genelgesi doğrultusunda erteledi.



İddianamede, sanıklar hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından 30 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası isteniyor.