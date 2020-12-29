Ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroine ilişkin davada karar - Son Dakika

Ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroine ilişkin davada karar

29.12.2020 16:31

Erzincan'da tırda 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 8 sanığın yargılandığı davada, 4 sanık 30'ar yıl hapis ve 750 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Erzincan'da tırda 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 8 sanığın yargılandığı davada, 4 sanık 30'ar yıl hapis ve 750 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Erzincan'da 5 Aralık 2018'de Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında polislerce durdurulan 06 BCD 99 plakalı tırın dorsesinde 1 ton 271 kilogram eroin bulunmasına ilişkin Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fehmi, Adem, Burhan ve Cumali Bilekçi, tutuksuz yargılanan iş insanları A.E, R.Y. ve S.Y. ile sanık avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklardın C.B ise duruşmaya katılmadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izleyicilerin alınmadığı duruşmada, sanıklar maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde salona alındı. Duruşmada, mahkeme heyeti başkanı ve üyeleri ile polis ve jandarma görevlileri de maske taktı.

Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmadaki mütalaasını yenilediğini belirterek, tüm sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutukluların mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan ve bir önceki duruşmada ifadesini değiştiren sanıklardan Adem Bilekçi, tırda yakalanan uyuşturucu maddenin kendi bilgisi dahilinde taşındığını yineledi.

Bilekçi, maddi sıkıntılar ve çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle böyle işe başvurduğunu ve çok pişman olduğunu söyledi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek uyuşturucu ticaretinin içinde olmadıklarını öne sürdü.

Son sözleri sorulan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Adem, Burhan, Fehmi ve Cumali Bilekçi'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçundan ayrı ayrı 30'ar yıl hapis ile 750 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Heyet, ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan iş insanı A.E, R.Y, S.Y. ve C.B. ise beraat etti.

Duruşma süresince Erzincan Adalet Sarayı'nın içinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroine ilişkin davada karar
Ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroine ilişkin davada karar
Ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroine ilişkin davada karar
Ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroine ilişkin davada karar

Uyuşturucu, Erzincan, Karar, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroine ilişkin davada karar - Son Dakika


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