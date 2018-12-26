Erzincan'da Elektrik Nakil Hatlarında Arıza

Erzincan
'da şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları sonucu bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemediği bildirildi.
Kentte gün boyu yaşanan şiddetli rüzgar sonucu, yaşam olumsuz yönde etkilendi.
Bu nedenle merkez Beşsaray köyü, Çayırlı
ilçesinin bir bölümü ve Bölükova köyünde çatı uçması sonucu elektrik nakil hatlarında arızalar meydana geldi.
Arızaları giderebilmek amacıyla Aras EDAŞ ekipleri söz konusu bölgeye gitti.
Ekipler, bu yerleşim yerlerine tekrar enerji verilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yetkililer, arızaların giderilmesinin ardından bu yerleşim yerlerine en kısa zamanda elektrik verileceğini bildirdi.