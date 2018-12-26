Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Elektrik Nakil Hatlarında Arıza

Erzincan'da Elektrik Nakil Hatlarında Arıza

1 saat önce

Erzincan'da şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları sonucu bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemediği bildirildi.

Erzincan'da Elektrik Nakil Hatlarında Arıza, System.String[]
Erzincan'da şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları sonucu bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemediği bildirildi.

Kentte gün boyu yaşanan şiddetli rüzgar sonucu, yaşam olumsuz yönde etkilendi.

Bu nedenle merkez Beşsaray köyü, Çayırlı ilçesinin bir bölümü ve Bölükova köyünde çatı uçması sonucu elektrik nakil hatlarında arızalar meydana geldi.

Arızaları giderebilmek amacıyla Aras EDAŞ ekipleri söz konusu bölgeye gitti.

Ekipler, bu yerleşim yerlerine tekrar enerji verilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, arızaların giderilmesinin ardından bu yerleşim yerlerine en kısa zamanda elektrik verileceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:17 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Güven Veren Açıklama: 2071'e Kadar Risk Yok

Otellerde Boş Yer Kalmadı! Yılbaşında Kuşadası'na Turist Yağacak CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fikret Orman'ı Ziyaret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 18:09:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Elektrik Nakil Hatlarında Arıza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]