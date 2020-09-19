Erzincan'da elma ağacı eylülde çiçek açtı - Son Dakika

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde elma ağacının eylülde çiçek açması, görenleri şaşırttı.

İlçedeki bir bahçede bulunan elma ağacı, çiçek açtı. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, dallardaki çiçekleri cep telefonlarıyla fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaştı.

Vatandaşlardan Kasım Bakan, AA muhabirine, ağustos sıcaklarının eylülde de sürdüğünü söyledi.

Sıcaklıklar nedeniyle elma ağacının çiçek açtığını ifade eden Bakan, "Dalda hem meyve hem de çiçeğin olması ilginç bir durum. Görünce ilgimi çekti ve fotoğrafını çektim. İnşallah havalar böyle gitmez. Yoksa bütün ağaçlar erkenden uyanır ve seneye mahsulde sıkıntı olur." dedi.