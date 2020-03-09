Erzincan'da emniyet personeline yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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Erzincan'da emniyet personeline yangın eğitimi verildi

6 saat önce

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince emniyet mensuplarına yangın eğitimi verildi.

Erzincan'da emniyet personeline yangın eğitimi verildi, System.String[]

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince emniyet mensuplarına yangın eğitimi verildi. Uygulamalı olarak verilen eğitimde emniyet personelleri yangın tüpleri ile yangına müdahalede bulundu.


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 88 personele İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalı ve teorik olarak yangın eğitimi verildi. Emniyet bahçesinde bir araya gelen ekiplere ilk önce itfaiye eri tarafından yanma ve yangın bilgisi, yangın çeşitleri, yangın söndürme ile yönetmeleri, yangından korunma tedbirleri anlatıldı. Teorik bilgilerin ardından yakılan ateşe emniyet personelleri yangın tüpü ile müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Emniyet personellerinin gayretli çabası ile yangın söndürüldü.


Katı ve sıvı yangınlarda teorik ve uygulamalı olarak tecrübe edinen emniyet personelleri olası bir yangına müdahale etme konusunda da bilgi sahibi oldu. - ERZİNCAN

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:58 Kaynak: İHA
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