Handan Ö. için cami bahçesinde öğle vakti düzenlenen törene, genç kadının yakınları ve Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika

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