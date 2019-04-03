Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Eşit Oy Alan 19 Köy ve Mahalle Muhtarı Kura ile Belirlendi

Erzincan'da Eşit Oy Alan 19 Köy ve Mahalle Muhtarı Kura ile Belirlendi

43 dakika önce

"31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi" sebebiyle Erzincan'da yapılan muhtarlık seçimlerinde 19 adayın eşit oy alması nedeniyle muhtarlar, kura çekimiyle belirlendi.

Erzincan'da Eşit Oy Alan 19 Köy ve Mahalle Muhtarı Kura ile Belirlendi, System.String[]
"31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi" sebebiyle Erzincan'da yapılan muhtarlık seçimlerinde 19 adayın eşit oy alması nedeniyle muhtarlar, kura çekimiyle belirlendi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde, Merkez ilçedeki 2 mahalle ve 6 ilçe içerisindeki 1 mahalle ile 16 köyün muhtar adayları eşit oy aldı. Oyların yeniden sayılması da sonucu değiştirmeyince Yüksek Seçim Kurulu'nun "138 Sayılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair Genelgenin 49. Maddesinin (a) Fıkrasınca" kura çekimleri yapılarak, yeni muhtarlar seçildi.

Seçim sonucu sandıklarda çıkan eşit oylar sebebiyle muhtarlarının kura ile seçilmesine karar verilen köy ve mahallelerin listesi; Merkez İlçe Yalnızbağ Beldesindeki Davarlı Mahallesi, Merkez İlçe Ulalar Beldesindeki Üçkonak Mahallesi, Çayırlı ilçesinde Başköy ve Toprakkale Köyleri, İliç ilçesinde Sabırlı ve Kozluca Köyleri, Kemah ilçesinde Cirgişin Mahallesi ile Koçkar ve Kutluova Köyleri, Refahiye ilçesinde Çıragediği, Güzle, Göçevi, Kırantapa, Mendeme Köyçukuru ve Uludere Köyleri, Tercan ilçesinde Çukuryurt, Küçükağa ve Küllüce Köyleri, Üzümlü ilçesinde ise Derebük Köyü olarak belirlendi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:28 Kaynak: İHA

Merkez, Erzincan, Güncel
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