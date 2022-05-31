Erzincan'da eski kayınpederi ve bir arıcıyı öldürmekle suçlanan sanık, hakim karşısında

Erzincan'da eski kayınpederi ve bir arıcıyı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Murat Bulut, tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve maktulün yakınları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Adliye çevresinde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı duruşmada, mahkeme heyeti başkanı, kimlik tespitinin ardından iddianameyi okuyup sanığa "Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açıldığını hatırlatarak savunmasını istedi.

Sanık Murat Bulut, savunmasında, 20 yıl evli kaldığını eski eşi Ç.K. ile olaydan 5 ay önce anlaşmalı boşandığını, eski eşinin kendisini aldattığını öne sürdü.

Olaydan önce alkol alıp araç kiralayarak silahına mermi almak için arıcı Mustafa Yılmaz'ın köyüne gittiğini anlatan Bulut, Yılmaz'ı kendisine mermi vermemesi sebebiyle tabancanın kabzasıyla kafasına vurup yere düşürdükten sonra ellerini bağlayıp çekiçle kafasına vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Bulut, ardından gece saatlerinde babasının evine gidip av tüfeğini alarak eski kayınpederi Ali K'nin köyüne geçtiğini ifade ederek, sabah saatlerinde ise hayvanlarını ahırdan çıkartan Ali K'yi bu tüfekle ateş açarak vurduğunu anlattı.

Bu olayların ardından 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdiğini söyleyen Bulut, "Sonrasını hatırlamıyorum, kendime geldiğimde karakoldaydım." dedi.

Ali K'nin yakınları ise Bulut'un bilerek ve isteyerek cinayetleri işlediğini belirterek, en üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi

Maktullerin avukatları da sanığın soğuk kanlı şekilde, planlayarak, tasarlayarak ve vahşice cinayetleri işlediğini savunarak, bu nedenle sanığın takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılmasını istedi.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise sanığın Ali K. ve Yılmaz'ı öldürmesi sebebiyle "Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.