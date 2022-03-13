Erzincan'da eşlerin tartışmasına aile yakınları da katılınca çıkan kavgada 1'i polis 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da eşlerin tartışmasına aile yakınları da katılınca çıkan kavgada 1'i polis 11 kişi yaralandı

13.03.2022 13:08
Erzincan'da eşlerin tartışmasına aile yakınları da katılınca çıkan kavgada 1'i polis 11 kişi yaralandı

Erzincan'da evli çiftin tartışmasına iki tarafında yakınları katılınca çıkan kavgada 1'i polis 11 kişi yaralandı.

Erzincan'da evli çiftin tartışmasına iki tarafında yakınları katılınca çıkan kavgada 1'i polis 11 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İzzetpaşa mahallesinde başlayıp Ersevenler mahallesinde devam etti. Alınan bilgiye göre, H.Y., ve eşi N.Y., arasında aile içi yaşanan tartışmaya iki tarafında yakınları müdahil oldu.

Büyüyen tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada birbirlerini darp eden 10 kişi ve olay yerinde tarafları ayırmaya çalışan Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli 1 polis memuru aldığı darbe sonrası dudağı yarılmak sureti ile yaralandı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar ambulans ve ekip otolarıyla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan ve olayın şüphelisi olan kişiler gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

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Erzincan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da eşlerin tartışmasına aile yakınları da katılınca çıkan kavgada 1'i polis 11 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da eşlerin tartışmasına aile yakınları da katılınca çıkan kavgada 1'i polis 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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