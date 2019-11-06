Son Dakika Haberleri: Erzincan'da esrar ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi
Son Dakika Güncel Erzincan'da esrar ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Erzincan'da esrar ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

6 saat önce

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada 2 kilo 400 gram esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da esrar ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi, System.String[]

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada 2 kilo 400 gram esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımın önlenmesine yönelik Tercan ilçesinde çalışma yaptı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen D.S.'nin evinde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 2 kilo 400 gran kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. D.S. gözaltına alınırken, av tüfekleri ve uyuşturucuya el konuldu.


Tercan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:02 Kaynak: DHA
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