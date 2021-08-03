Erzincan'da Etkili Hutbe Sunumu Bölge Yarışması yapıldı - Son Dakika

Erzincan'da, 8 ilden yarışmacıların katılımıyla Etkili Hutbe Sunumu Bölge Yarışması düzenlendi.

İl Müftülüğünce, Diyanet İşleri Başkanlığının Cami ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Cami Kebir Camisi'nde gerçekleştirdiği yarışmaya Erzincan, Artvin, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Kars ve Erzurum'dan yarışmacılar katıldı.

Erzincan Müftüsü Burhan Çakır'ın komisyon başkanı olduğu yarışmada Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden akademisyenler ise üye olarak yer aldı.

Yarışmada, metni doğru okuma, diksiyon, beden dili ve göz teması, minber kullanımı, kendine güven ve dinleyenleri etkileme gibi alanlarda yarışmacıların okudukları hutbeler değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu Erzincan'dan Abdulbaki Asal bölge birincisi, Artvin'den İbrahim Barış ikinci, Ağrı'dan Fecri Acar ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere para ödülü verildi. Ayrıca 8 yarışmacıya birer gömlek ve Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali hediye edildi.

Asal, 29 Ağustos 2021'de Aydın'da yapılacak "Türkiye Etkili Hutbe Sunumu Final Yarışması"na katılacak.