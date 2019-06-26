Son Dakika Haberleri: Erzincan'da etlik piliç yetiştiriciliğine ilgi artıyor
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Erzincan'da etlik piliç yetiştiriciliğine ilgi artıyor

22 dakika önce

Erzincan'da etlik piliç yetiştiriciliği büyük ivme kazandı.

Erzincan'da etlik piliç yetiştiriciliğine ilgi artıyor, System.String[]
Erzincan'da etlik piliç yetiştiriciliği büyük ivme kazandı.

Et ve Süt Kurumu Kombinasının Erzincan'a açılmasının ardından yatırımcılar bu alandaki yatırımlarını hızlandırdı. Yanlızbağ beldesinde kurulan modern piliç yetiştiriciliği tesisi bunlardan biri. Tesis 25 bin piliç kapasitesine sahip. işletme sahibi Yüksel Çakır, önümüzdeki yıllarda Erzincan'ın tavukçuluk sektörünün merkezlerinden biri olacağını ve bunun için yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Çakır, "Erzincan son yıllarda bu alanda büyük yatırımlar yapılan bir yer. Biz de şirket olarak son derece modern bir tesisi Erzincan'a kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yeni faaliyete geçen işletmelere sık sık ziyarette bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin kurulan bu tesisle Erzincan genelinde etlik piliç yetiştiriciliği yapan işletme sayısının 45'in üzerinde çıktığını belirtti. Şahin, "Yıllık kapasitesi 10 milyon ton olan, saatte 8 bin adet kesim kapasitesine sahip Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinasının faaliyete geçmesiyle etlik piliç yetiştiriciliğine ilgi arttı. Türkiye'de tek olan 23 bin 500 metrekare alanda hizmet veren kombinada, yaklaşık bin 400 tonu dondurulmuş ürün muhafazası olmak üzere, toplamda bin 750 ton kapasiteli soğuk hava deposu mevcut. Sadece Erzincan'da değil çevre illerde de etlik piliç yetiştiriciliğine ilgi var. Kombina etlik piliç yetiştiriciliğine olan yatırımları tetikledi ve bölgemizdeki modern etlik piliç yetiştiriciliği sayesinde yeni iş kolları ve istihdamlar oluşmaya başladı, bu noktada biz Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak elimizden gelen desteği vereceğimizi üreticilerle paylaşıyoruz. Yatırımlarını gerçekleştiren üreticilerimize hayırlı kazançlar diliyor, kanatlı yetiştiriciliği yapmak isteyen yatırımcıları ilimize bekliyoruz" dedi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:44 Kaynak: İHA
Et ve Süt Kurumu, Erzincan, Ekonomi
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