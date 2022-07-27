İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde bazı iş yeri ve ikametlerin kapılarının kırılarak eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Erzincan 'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.