Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Ev Yangını

Erzincan'da Ev Yangını

2 saat önce

Erzincan'da ev yangınıErzincan, kent merkezinde tek katlı bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Erzincan'da ev yangını

Erzincan, kent merkezinde tek katlı bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

İnönü Mahallesi 18'nci sokakta beş kişilik Çiçek Ailesi'nin yaşadığı tek katlı ahşap evde öğlen saatlerinde yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören komşuların durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine Erzincan Belediyesi'ni ait itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Bu sırada dumandan etkilenen Anne Muhabbet Çiçek ve kızı Esma ile bir kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri yanan evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının evin bacasından çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:10 Kaynak: DHA

İnönü mahallesi, İtfaiye, Erzincan, 3. Sayfa
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