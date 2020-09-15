Erzincan'da ev yangını - Son Dakika

Erzincan'da ev yangını

Erzincan'da bir evde sigaradan kaynaklandığı iddia edilen yangından bir kişi dumandan etkilendi.

Erzincan'da bir evde sigaradan kaynaklandığı iddia edilen yangından bir kişi dumandan etkilendi. Evde yanan kıyafetler pencereden dışarıya atılırken itfaiye ekipleri giysiler içinde değerli eşya ve para aradı. Erzincan'da Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde bulunan bir evde sigara izmaritinden çıkan yangından bir kişi dumandan etkilendi. Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarında bulunan bir apartmanın 3'üncü katında çıktı. İddiaya göre, sigarayı söndürmeyi unutulan evde çıkan yangında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, evde bulunanlar dumanlar arasından dışarıya çıkartıldı. Evde yanan kıyafetler ise pencereden dışarıya atılırken itfaiye ekipleri giysiler içinde değerli eşya ve para aradı. Yangında dumandan etkilenen bir kadına sağlık ekipleri kontrol amaçlı müdahalede bulundu. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

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