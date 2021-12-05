Erzincan'da ev yangını - Son Dakika

Erzincan'da ev yangını

Erzincan'da bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Erzincan'da bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle fazla büyümeden kontrol altına alındı. Olay, bugün saat 12. 15 sıralarında Erzincan merkez Fatih Mahallesi 722 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emine Kaymaz'ın kiracı olarak oturduğu evde henüz bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Evin salonunda başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yarım saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında evin salonunda bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. - ERZİNCAN

Son Dakika

Dünya devi Schindler, Türk asansör firması Omsan'ı satın alıyor

Terör olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı

Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il

Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür

Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı

Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı

Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı