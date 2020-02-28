Erzincan'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Erzincan'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Erzincan'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 9 kişi tedavi altına alındı.

Erzincan'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Erzincan'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 9 kişi tedavi altına alındı.


Kent merkezine bağlı Günebakan köyünde yaşayan Aydın ailesine ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden baba Sami Aydın, eşi Arife ve 7 kişiyi uyandırarak dışarı çıkmalarını sağladı.

İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine gittikleri köyde yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü.

Yangında, dumandan etkilenen Sami ve Arife Aydın'ın yanı sıra Zeynep, Yunus Emre, Hasan, Sami Yusuf (4), Miray Aydın (1) ile Ümmü Gülsüm ve Mehmet Efe Alev (4), 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Erzincan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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