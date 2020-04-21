Erzincan'da evden çıkmayanlar en çok 155'i aradı - Son Dakika

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlerin, taleplerinin yerine getirilmesi için en çok 155 Polis İmdat Hattı'nı aradığı bildirildi.

Valilikten edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altı vatandaşlar, ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kentte oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerinden yardım talep ediyor.

Polis, jandarma, bekçi, zabıta, muhtar ve STK mensuplarından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları'ndan destek almak isteyen vatandaşlar, 112, 155, 156 numaralı ihbar hatlarını arayarak ihtiyaçlarını iletiyor. Gelen çağrıları değerlendiren gruptaki görevliler de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belirlenen yaş gruplarına getirilen kısıtlamaların başladığı günden itibaren toplam 17 bin 288 arama yapılırken, bunların 10 bin 968'i 155 Polis İmdat Hattı'na yapıldı.



Kısıtlama yapıldığı günden itibaren 155'e 10 bin 968, 112'ye 2 bin 872, 156'ya 2 bin 244 diğer numaralardan 1204 olmak üzere toplam 17 bin 288 arama yapıldı. Öte yandan bugüne kadar arayarak talepte bulunan 17 bin 105 kişinin ihtiyaçları da karşılandı.