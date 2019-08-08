Erzincan'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
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Erzincan merkez Buğdaylı Köyünde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Erzincan merkez Buğdaylı Köyünde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:40 Kaynak: İHA
Alınan bilgiye göre, Erzincan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merkez Buğdaylı Köyünde bir eve yılan girdiği ihbarı üzerine, adrese giderek çalışma başlattı.
Evde yılanı fark etmeleri üzerine çok korktuklarını ifade eden ikamet sakinleri dışarıya çıkarak hemen durumu itfaiyeye haber verdiklerini belirtti.
İtfaiye ekipleri kullandıkları aparatla yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı. - ERZİNCAN
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