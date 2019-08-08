Son Dakika Haberleri: Erzincan'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
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Erzincan'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

3 dakika önce

Erzincan merkez Buğdaylı Köyünde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Erzincan'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı, System.String[]
Erzincan merkez Buğdaylı Köyünde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merkez Buğdaylı Köyünde bir eve yılan girdiği ihbarı üzerine, adrese giderek çalışma başlattı.

Evde yılanı fark etmeleri üzerine çok korktuklarını ifade eden ikamet sakinleri dışarıya çıkarak hemen durumu itfaiyeye haber verdiklerini belirtti.

İtfaiye ekipleri kullandıkları aparatla yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı. - ERZİNCAN
Erzincan, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:40 Kaynak: İHA
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