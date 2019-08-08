Erzincan'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Erzincan merkez Buğdaylı Köyünde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Erzincan merkez Buğdaylı Köyünde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Alınan bilgiye göre, Erzincan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merkez Buğdaylı Köyünde bir eve yılan girdiği ihbarı üzerine, adrese giderek çalışma başlattı.



Evde yılanı fark etmeleri üzerine çok korktuklarını ifade eden ikamet sakinleri dışarıya çıkarak hemen durumu itfaiyeye haber verdiklerini belirtti.



İtfaiye ekipleri kullandıkları aparatla yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı. - ERZİNCAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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