Erzincan'da evinde tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da evinde tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı

23.05.2022 19:01
Erzincan'da evinde tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, bir evde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, bir evde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, evinde tarihi eser bulunduran şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, ev ve çevresinde yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Erzincan'da 560 paket kaçak sigara ele geçirildi Erzincan'da 560 paket kaçak sigara ele geçirildi Kemah'ta tarihi eser operasyonu Kemah'ta tarihi eser operasyonu
Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da evinde tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
17:56 Başakşehir'den yeni transfer! 24 yaşındaki futbolcu Patryk Szysz ile imzalar atıldı
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
17:48 Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:14 Eğitim uçuşunda skandal! Havadaki uçağı otomatiğe alıp metrelerce yüksekte cinsel ilişkiye girdiler
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 19:18:30. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da evinde tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement