Erzincan'da evinde tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, bir evde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, evinde tarihi eser bulunduran şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, ev ve çevresinde yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.