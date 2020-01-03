Erzincan'da evindeki yangından kurtarılan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzincan'da evindeki yangından kurtarılan kişi hastanede hayatını kaybetti

6 saat önce

Erzincan'da 5 gün önce evinde çıkan yangından kurtarılan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erzincan'da evindeki yangından kurtarılan kişi hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

Erzincan'da 5 gün önce evinde çıkan yangından kurtarılan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yangında kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen 65 yaşındaki Ahmet Düzgün, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Düzgün'ün cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Aliekber Çiçek Caddesi'ndeki yalnız yaşadığı evde 29 Aralık'ta çıkan yangından itfaiye ekiplerince kalbi durmuş şekilde kurtarılan Ahmet Düzgün, hastanede sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hayata döndürülmüştü.

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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