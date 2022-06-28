Erzincan'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

28.06.2022 18:08
Erzincan'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kızılay ve Hocabey mahallelerinde bazı ikametlerin kapılarının kırılarak ev eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen şüpheli M.R.C. (27) ekiplerce yakalandı.

Çok sayıda hırsızlıktan sabıkası bulunan şüpheli M.R.C. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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