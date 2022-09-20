Yaklaşık 3 ay önce kentte geldiği ve hırsızlık öncesi boş evleri belirlemek için keşif yaptığı belirlenen zanlının evlerden yaklaşık 50 bin lira çaldığı anlaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı mahallelerde ve Üzümlü ilçesinde evlerin kapılarının kırılarak hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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