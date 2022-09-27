Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

27.09.2022 16:24

Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı mahallelerde evlerin kapıları kırılarak hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Mahallelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlık olaylarına karıştığı anlaşılan M.Z.P'yi (41) Hocabey Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olan zanlının evindeki aramada çalıntı elektronik eşyalar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

YORUMLAR
500
Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı Trabzon'da 2 düzensiz göçmen yakalandı Trabzon'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:11 Suudi Arabistan kabinesi değişti! Prens Selman Başbakan oldu
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
21:33 Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:05 71 yaşındaki karısını öldürmüştü! 81 yaşındaki zanlı beraatini talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 22:35:43. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement