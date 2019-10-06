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Erzincan'da feci kaza: 2'si polis 3 yaralı

35 dakika önce

Erzincan'da feci kaza: 2'si polis 3 yaralı Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüsü AFAD ekiplerince kurtarıldıERZİNCAN Erzincan'da sivil polis aracıyla ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da feci kaza: 2'si polis 3 yaralı

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüsü AFAD ekiplerince kurtarıldı

ERZİNCAN Erzincan'da sivil polis aracıyla ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı. Ticari araç içerisinde sıkışan sürücüsü, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Erzincan Yeni Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne ait 24 AAH 347 plakalı otomobil ile 24 T 0007 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı.

Kazada 2 sivil polis ile ticari taksi sürücüsü yaralandı. Araç içerisinde sıkışan ticari taksi sürücüsü AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan'da feci kaza: 2'si polis 3 yaralı

Erzincan, Polis, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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