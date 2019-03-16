Erzincan'da Feci Kaza Güvenlik Kamerasında

Erzincan kent merkezinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarparak durduğu feci kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Erzincan kent merkezinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarparak durduğu feci kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hurdaya dönen otomobilden uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.



Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi Terzibaba Kavşağı'nda meydana geldi. İsmail Demir(36) yönetimindeki 24 AAF 879 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Demir, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu çıkartılarak Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan kaza anı ise bölgeye yakın bir işyerini güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil bir anda kayarak kaldırımın kenarındaki ağaca hızla çarpıyor. Toz ve dumanların yükseldiği otomobil saniyeler içinde hurdaya dönüyor.

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