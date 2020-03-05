Erzincan'da FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Erzincan'da FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı

6 saat önce

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda, 3 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı, System.String[]

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda, 3 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün adliyedeki mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 3 kadın yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.


Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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